В Самарской области зарегистрирована 31 тыс. самозанятых граждан

В Самарской области с начала года на территории губернии зарегистрировано уже более 31 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход.

Необходимость поддержки самозанятых граждан неоднократно подчеркивал губернатор Дмитрий Азаров. "Нам нужно выводить их из тени, предлагая более выгодные, понятные и надежные условия для самореализации людей, обладающих предпринимательской жилкой, идеями, умеющих и желающих брать ответственность на себя", — отмечал ранее глава региона.

Сегодня наибольшее число самозанятых зарегистрировано в сферах грузовых и пассажирских перевозок, красоты и здоровья, создания изделий ручной работы, а также образовательных услуг.

Создание благоприятных условий для работы самозанятых в регионе курирует министерство экономического развития и инвестиций Самарской области. В рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" у нас создаются свои, уникальные меры поддержки плательщиков налога на профессиональный доход.

Одной из них стало предоставление "бизнес-кейсов для самозанятых" — это пакет маркетинговых, юридических и финансовых услуг. Подать заявку на участие в розыгрыше кейса можно до 30 числа каждого месяца. Экспертное жюри выбирает 10 победителей, которым будет вручен кейс и приятные подарки с брендом центра "Мой бизнес" Самарской области. Первые получатели кейса были выбраны 10 октября.

"Мы считаем самозанятых полноценными предпринимателями и готовы оказывать им всестороннюю поддержку, — утверждает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — У нас уже действуют образовательные программы для граждан, применяющих специальный налоговый режим, мы запустили "кейсы" с набором самых актуальных услуг для успешного старта в бизнесе, в ноябре планируем провести конкурс "Я — бренд". Все это позволяет нам вовлекать самозанятых в предпринимательство, для них — это возможность перейти на следующую ступень развития своего дела", — добавил он.

Одним из получателей новой пакетной меры стала руководитель студии обучения парикмахерскому искусству и визажу Ирина Иванова. "Я очень рада, что вошла в число победителей. Новая мера поддержки поможет мне получить недостающие знания по основам предпринимательства, научиться продвижению своего дела. Могу сказать, что абсолютно все услуги, входящие в "Кейс", являются для меня актуальными", — заметила самозанятая.

Значимые перемены произошли в части поддержки самозанятых на федеральном уровне. Теперь они смогут пользоваться целой линейкой мер господдержки, наравне с представителями малого и среднего бизнеса. Например, обратиться в центры "Мой бизнес" и получить бесплатную консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, по юридическим или бухгалтерским вопросам. Кроме того, самозанятые могут принять участие в образовательных программах и акселераторах, вебинарах и курсах.

С 2021 года самозанятым будут доступны льготные микрозаймы Гарантийного фонда Самарской области до 1 млн рублей. В качестве имущественной поддержки самозанятые смогут претендовать на льготную аренду коворкингов и офисных помещений в бизнес-инкубаторах.

Мастер по валянию из шерсти и основатель студии "Бешеная пчелка" Анастасия Силкина зарегистрировалась в системе "Мой налог" совсем недавно и сегодня делает первые шаги в официальном статусе самозанятого. "Моя студия "выросла" из хобби и возможность стать самозанятым — самый удобный и подходящий налоговый режим в моем случае, чтобы попробовать себя в качестве начинающего предпринимателя", — считает она.