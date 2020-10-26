В Самаре администрация пытается вернуть участок, занятый автостоянкой

Красноглинский райсуд Самары истребовал у женщины участок в пос. Красная Глинка, на котором располагается автостоянка.

По данным прокуратуры Самарской области, в январе 2019 г. суд признал недействительными результаты межевания участков, предоставленных администрацией в 1994 году. В результате из государственного кадастра недвижимости исключили сведения о границах и характеристиках участков.

Но при этом женщина не освободила землю, ограждение до сих пор не демонтировано, будка охраны не вывезена. Она игнорировала предписания администрации района.

Из-за этого надзорное ведомство обратилось в суд для истребования участка.