Что нужно выяснить, прежде чем открыть дверь газовикам

В Самарской области проходят проверки газового оборудования. Их цель — устранение неисправностей, а также информирование населения о правилах поведения при утечке газа, замене плиты или колонки.

тики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области предупреждает: в регионе участились случаи мошеннических действий лиц, выдающих себя за представителей газовых организаций. Получив доступ в жилые помещения, они пытаются убедить собственников, что газовое оборудование повреждено, требует замены или ремонта, навязывают свои платные услуги.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, будьте внимательны и помните:

У сервисной компании должен быть заключен договор с УК или ТСЖ на осуществление деятельности по техническому обслуживанию, диагностированию и ремонту ВДГО и ВКГО.

УК и ТСЖ должны информировать жильцов о графике технического обслуживания и диагностирования ВДГО и ВКГО. В информационном объявлении должны быть указаны дата, время визита специалиста и контактные телефоны для справок за подписью сервисной организации, а также управляющей компании либо ТСЖ.

При непосредственном визите представителя сервисной организации специалист должен представиться и предъявить служебное удостоверение, информация в котором должна полностью совпадать с информацией, указанной в объявлении о графике обслуживания.

Согласно заключенному договору между сервисной организацией и управляющей компанией либо ТСЖ, плата за техническое обслуживание с собственников за ВДГО и ВКГО не взимается.

Первым признаком мошеннических действий является навязывание собственникам платных услуг по ремонту или замене якобы вышедшего из строя газового оборудования. О подобных фактах необходимо немедленно сообщить по телефонам полиции, а также указанным в объявлении о графике обслуживания, в сервисную организацию, управляющую компанию или ТСЖ.

Необходимо учитывать, что даже в случае выполнения представителями сервисных организаций платных работ по ремонту или замене газового оборудования оплату необходимо произвести только через кассовый аппарат с обязательным предоставлением чека.

Работы по замене газового счетчика должны осуществляться только при личном присутствии представителя организации — поставщика газа (ООО "Газпром межрегионгаз Самара") или при наличии согласования, по которому необходимо произвести пломбирование нового прибора учета газа.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе собственникам жилых помещений необходимо удостовериться, что представители сервисных организаций оснащены средствами индивидуальной защиты — защитными масками, спецодеждой, бахилами, антисептическими средствами.