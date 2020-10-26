Юбилейный Парад Памяти пройдет в новом формате

Оргкомитет юбилейного 10-го Парада Памяти сделал акцент на специальных мероприятиях, не предполагающих массовый сбор людей. В регионах России готовят свои видеопоздравления и видео парадных прохождений по своим городам коробок кадеты, юнармейцы, студенты военных кафедр.

Реконструкторы военно- исторических обществ со всей России уже выкладывают свои поздравления в социальные сети. А с 9 октября по особому графику на площади Куйбышева проходит видео запись конкурса смотра строя и песни юнармейских отрядов.

Муниципальные районы области тоже присоединились к акции и готовят свои видеопрезентации с прохождением юнармейских отрядов. После монтажа такой необычной хроники может получиться самый многочисленный, объединяющий всю Россию Парад Памяти.

Напомним, что основная тема Парада Памяти этого года 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, присвоение Самаре почетного звания "Город трудовой доблести". С 9 октября на площади имени В. В. Куйбышева проходит выставка, "10-летию Парада Памяти посвящается", организованная Самарским региональным отделением Российского военно-исторического общества в Самарской области.

Работа выставки продолжится до 10 ноября 2020 года. С 8 октября работает передвижная выставка "10-летию Парада Памяти посвящается" в муниципальных районах и городских округах Самарской области.

С 9 октября по особому графику проходит запись для дальнейшей трансляции на телеканалах и интернет-ресурсах конкурса смотра строя и песни юнармейских отрядов.

15 октября в области стартовали специальные патриотические мероприятия, посвященных темам юбилейного 10-го Парада Памяти 2020 года — классные часы, онлайн-конкурсы чтецов, конкурс исполнения военных песен, уроки мужества, конкурсы сочинений. В ряде муниципальных районов уже стартовал областной онлайн-конкурс детских и молодежных агитбригад и театральных коллективов "Мы этой памяти верны!".

В день самого юбилея Парада Памяти также запланированы мероприятия с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, но о них организаторы пообещали рассказать отдельно.