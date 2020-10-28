Бывший президент банка "Глобэкс" Виталий Вавилин освобожден

Апелляционная инстанция изменила приговор Таганского райсуда по делу бывшего президента банка "Глобэкс" Виталия Вавилина. Мосгорсуд признал в качестве смягчающего обстоятельства длительное содержание Вавилина под стражей и смягчил назначенное ему наказание с трех лет колонии до двух лет семи месяцев. При этом суд уточнил, что банкир в общей сложности находился в СИЗО (день содержания в котором приравнивается к полутора дням в колонии) и под домашним арестом с ноября 2018 г. и это время подлежит зачету, пишет kommersant.ru.

Срок Вавилин уже отбыл и был освобожден из-под стражи.

Напомним, что, по версии Следственного комитета России (СКР), банкир в феврале 2015 г. выдал два заведомо невозвратных кредита компаниям "Техносерв АС" и "Техносерв Менеджмент", которыми на тот момент владели известный банкир Алексей Ананьев и его жена Людмила.

После этого Вавилин подписал соглашение об отступном, "самостоятельно изменив условия кредитования", в связи с чем требования со стороны "Глобэкса" по возврату средств были переадресованы английской компании Delta Auto Group Ltd, не имевшей финансовых возможностей для погашения кредита. В марте 2017 г. кредит перестал обслуживаться.