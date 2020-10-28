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Общество

В Самарской области работников старше 65 лет переведут на "удаленку"

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области вводят дополнительные меры по снижению рисков распространения коронавируса. В среду, 28 октября, оперштаб на внеочередном заседании принял решение об обязательной "удаленке" для работников в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, перенесших инфаркт или инсульт.

Оперативный штаб, принимая во внимание постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16 октября, утвердил решение о том, чтобы обязать работодателей перевести граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, а также перенесших инфаркт или инсульт, на дистанционный режим работы.

Исключения составляют сотрудники предприятий, организаций, учреждений, органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

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