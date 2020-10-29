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ЖКХ и благоустройство Общество

В течение четырех месяцев в Самаре проходила "амнистия" самовольных подключений к городским сетям водоснабжения и водоотведения

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Амнистия" самовольных подключений к сетям холодного водоснабжения и водоотведения проходила в Самаре с 1 июня по 30 сентября 2020 года. Специалисты "РКС-Самара" проверяли врезки обратившихся горожан на соответствие санитарным и технологическим нормам, оформляли подключение на льготных условиях и заводили лицевые счета для дальнейшей оплаты.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

За четыре месяца в ресурсоснабжающую организацию обратились 647 жителей Самары, которые захотели узаконить свои подключения к водопроводу и/или канализации. Это означает, что 647 пользователей добровольно признали, что нарушали правила пользования городскими сетями. Из них уже обследовано более 500 врезок. Работа в этом направлении ведется очень активно.

Параллельно проводятся рейды, в ходе которых выявляются несанкционированные врезки и жители, которые продолжают воровать воду. Акцент делается на элитных просеках, где вода расходуется не только для питья и полива, но и для бань, саун, бассейнов. Всего в Самаре в 2020 году выявили 165 самовольщиков. 

Те, кто не пришел в "РКС-Самара" самостоятельно, лишены права воспользоваться льготными условиями и обязаны по действующему законодательству оплатить ранее потребленную воду из расчета: три года по сечению трубы в круглосуточном режиме.

Гид потребителя

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