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Преступления Происшествия

Жительницу Самарской области подозревают в мошенничестве с материнским капиталом

КРАСНЫЙ ЯР. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту мошенничества с материнским капиталом.

По данным прокуратуры Самарской области, жительница пос. Мирный хотела потратить средства материнского капитала на личные нужды и решила оформить фиктивную сделку, чтобы их обналичить. Риелтор нашла квартиру в Ульяновской области и договорилась с владельцем о покупке по цене в пять раз выше рыночной.

Женщина представила в Пенсионный фонд документы о покупке квартиры, после чего продавцу перечислили 374 тыс. рублей. Из них 304 тыс. руб. он на указанный риелтором счет.

В итоге в связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат").

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