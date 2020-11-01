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Экономика и бизнес

Двое жителей региона стали победителями всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства"

МОСКВА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители Самарской области Владимир Вершинин и Екатерина Лебедева стали победителями всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" — совместного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

Победителями стали 62 участника из 29 регионов России. Их наставниками станут именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти.

"Я не ожидал победы, и это была большая радость! Мы долго ждали, пока нас объявят, очень волновались. Это случилось уже после объявления списка победителей по компетенциям и проектам, мы оказались в списке победителей по региональным проектам, при поддержке Ростуризма. Я очень обрадовался", — поделился сызранец Владимир Вершинин, представивший проект "Экспертный туризм на такси". Идея  проекта — внедрение нового тарифа для такси для тех пассажиров, которые хотят заказать поездку-экскурсию, цель проекта — продвижение и популяризация местных маршрутов и достопримечательностей.

Екатерина Лебедева из Самары в восторге от своей победы. "Финал — это важное

и серьезное событие в жизни каждого участника, это уже важная достигнутая цель. Но и в полуфинале, и в финале присутствовала сплоченная дружелюбная атмосфера! Люди очень сблизились. Мы стали чем-то большим, чем участники конкурса, мы уже как настоящая семья и друзья. Организация конкурса на высшем уровне, здесь нужно отдать должное тем людям, которые придумали этот конкурс, которые вдохновили нас на участие и держат эту высокую планку", - рассказала она о своих впечатлениях от конкурса.

Проект Екатерины — "Международный форум инноваций в сфере делового туризма" — нацелен на повышение уровня экспертизы профессионалов страны в сфере гостеприимства и организации деловых путешествий и в целом на повышение качества туристических услуг.

"Конкурс направлен на решение двух основных задач: во-первых, на поиск людей, которые хотят реализовать себя в этой сфере. Во-вторых, на поиск проектов в области туризма, прежде всего, внутреннего туризма. И проекты, которые мы сегодня увидели, очень интересные, хорошо проработанные. Уверен, они будут развивать нашу туристическую отрасль", — прокомментировал генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров. Он анонсировал старт второго сезона конкурса.

Четыре проекта, разработанные финалистами конкурса, получили грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи на общую сумму более 5 млн рублей. Участники также выиграли поддержку лучших проектов от Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Русского Географического Общества и Роскосмоса, а также 1 млн руб. от компании METRO Cash& Carry и поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий № 1 Туту.ру. Кроме того, по результатам конкурса лучшие участники получили приглашение на обучение в РГУТиС, школу туризма Travel Business School, "Академию гостеприимства", Академию Слетать.ру, сертификаты на членство в Российском союзе туриндустрии, стажировку в туроператорской компании ANEX Tour, участие в выездном туре от Coral Business School и многое другое.

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. На конкурс было подано 20 935 заявок. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства.

 

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

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