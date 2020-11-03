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Преступления Происшествия

Жителя Нефтегорского района осудили по обвинению в мошенничестве с топливом на 2,4 млн рублей

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области вынесен приговор 37-летнему жителю Нефтегорского района, признанному виновным в мошенничестве, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как пояснили в областной полиции, ныне осужденный работал менеджером торгового отдела коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей топливом, и действуя на основании устной договоренности с директором ООО "РосНефтеТрейд" находил для последнего клиентов и заключал договоры о поставках нефтепродуктов.

В ноябре 2017 г. он заключил соглашение с товариществом с ограниченной ответственностью "Аксай-Проминвест", зарегистрированным на территории одной из соседних республик, на поставку нефтепродуктов автотранспортом. Общая сумма контракта составила 2,4 млн рублей.

После получения денежных средств на расчетный счет ООО "РосНефтеТрейд", злоумышленник в период времени с 4 декабря 2017 г. по 2 февраля 2018 г. вывез с базы и присвоил, не передавая покупателю, нефтепродукты, предназначенные для транспортировки в соседнюю республику. Директору организации мужчина предоставил подложный документ — накладную о получении контрагентом части нефтепродуктов.

Как установили полицейские, обвиняемый совершил хищение топлива и причинил клиенту коммерческой организации, от лица которой заключал контракт, ущерб на общую сумму 2,4 млн рублей, то есть в особо крупном размере.

"Старшим следователем отделения по расследованию неочевидных преступлений ОМВД России по Красноярскому району капитаном юстиции Антоном Мазыгиным были назначены проведения обысков и выемки, в том числе информации из электронного почтового ящика, которым пользовался злоумышленник для ведения переговоров, исследовано множество документов, проведен ряд других следственных действий, — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. — Собранная доказательная база стала достаточной для признания жителя Нефтегорского района виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ)".

В итоге суд приговорил обвиняемого трем годам лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком и штрафу 100 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отметили, что благодаря работе следователя районного ОВД и сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области, заявителю полностью был возмещен причиненный ущерб. И директором товарищества с ограниченной ответственностью "Аксай-Проминвест" на имя начальника ГУ МВД России по Самарской области было направленно благодарственное письмо.

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