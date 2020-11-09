В регионе почти 80% соискателей из центров занятости находят работу

В понедельник, 9 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств региона по ситуации на региональном рынке труда.

По данным регионального министерства труда, занятости и миграционной политики, в последние месяцы наблюдается снижение количества обращений в службу занятости.

"За октябрь обратилось на 16% меньше граждан, чем за предшествующий месяц. Также происходит и снижение темпов признания граждан безработными: за октябрь таковыми признаны на 10% меньше, чем за сентябрь, — доложил и.о. руководителя регионального минтруда Ян Талбацкий. — За октябрь уровень трудоустройства составил почти 80%, превысив значение аналогичного периода прошлого года".

Наращивать темпы трудоустройства удается за счет увеличения числа вакансий службы занятости. На начало ноября их количество составляло более 36220 единиц. При этом за счет средств областного бюджета продолжается работа по организации временной занятости безработных граждан и работников, находящихся под риском увольнения.

"По состоянию на 6 ноября на временные рабочие места трудоустроены 1908 человек, в том числе 847 — в районные больницы и центры социального обслуживания", — добавил Ян Талбацкий.

Кроме того, в регионе реализуется программа дополнительных мероприятий, которые направлены на снижение напряженности на рынке труда. Благодаря ее реализации на общественные и временные работы удалось направить еще 1943 человека.

Таким образом, на начало текущего месяца уровень безработицы в регионе сократился до 3,77%. Количество безработных на данный момент составляет 63545 человек.

"Показатели "скрытой безработицы" сократились в 8 раз, по сравнению с "пиковыми" значениями в середине мая, и составляют 8284 человека, находящихся в режиме неполного рабочего времени или простоя", — дополнил руководитель областного минтруда.

Отметим, что на социальную поддержку безработных граждан направлено более 3 млрд рублей.