Ив Каракатзанис: "Уверен, что вместе мы успешно преодолеем этот сложный период"

В понедельник, 9 ноября, президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на заводе в 2020 г., а также поделился ожиданиями от 2021 года.

"2020 год стал очень трудным для индустрии легковых автомобилей, при этом сама автомобильная отрасль оказалась в центре внимания президента России Владимира Путина, который в конце апреля одобрил дополнительные эффективные меры поддержки рынка, предложенные Минпромторгом России. АвтоВАЗ получил дополнительные заказы на 16 тыс. автомобилей в 2020 году по программе опережающих госзакупок. Благодаря лично губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и его обращению к президенту России были приняты важные решения по поддержке отрасли", — сообщил Каракатзанис.

По его словам, решение главы региона позволило АвтоВАЗу возобновить производство в апреле, удалось запустить сервисно-сбытовую сеть АвтоВАЗа во всех регионах России, которая была остановлена из-за ограничений по коронавирусу.

"Это было сделано благодаря личному участию Дмитрия Азарова, который направил письма всем главам российских регионов, а также провел переговоры со многими из них, чтобы убедить возобновить работу наших поставщиков и дилеров с соблюдением санитарных правил. Мы также высоко ценим тот факт, что губернатор и правительство Самарской области продолжают реализацию программы поддержки автокомпонентной отрасли.

Отмечу, что областная программа поддержки развития поставщиков работает настолько эффективно, что мы намерены предложить Правительству России запустить аналогичную программу на федеральном уровне", — подчеркнул Каракатзанис.

Он отметил, что автомобильный рынок вряд ли повторит результаты 2019 года, и все производители ожидают его падение на 10-15%. Ежемесячный рост рынка легковых автомобилей, начавшийся в июле, не позволит восполнить потери от весенних простоев и расходов на защиту от COVID-19.

"Перспективы объемов продаж в ноябре и декабре позитивные, но будут сильно зависеть от возможности продолжения работы завода как системообразующей организации, а также поставщиков и дилеров при строгом соблюдением санитарных мер", — считает глава автозавода.

"Я благодарен губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и областному правительству за их сильную поддержку. 2021 год станет сложным в связи с продолжающимися санитарными ограничениями из-за коронавирусной инфекции. Прогнозы развития автомобильного рынка на 2021 год остаются неопределенными, но я уверен, что вместе мы успешно преодолеем этот сложный период с минимальными потерями", — заключил глава АвтоВАЗа.