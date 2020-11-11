В "щедром заплыве" Русфонда соберут деньги на лечение девочки из Тольятти

9 ноября в Москве стартовал многодневный благотворительный заплыв, посвященный Международному дню благотворительности Щедрый вторник. В заплыве, цель которого сбор денег четырем тяжелобольным детям, подопечным Русфонда, участвует четверо пловцов-ультрамарафонцев. В числе детей, которым предназначена помощь - пятилетняя Марьяна Громова из Тольятти. У девочки рецидив врожденной левосторонней косолапости и на лечение требуется 156,8 тыс. рублей.

В заплыве, инициатором которого стали Русфонд и X-WATERS (организатор чемпионата мира по плаванию на открытой воде), участвуют ультрамарафонцы Виктор Мельников, Алина Микрюкова, Юрий Сарамутин и Наталья Васильева. Каждый из них будет помогать одному тяжелобольному ребенку, который нуждается в лечении на благотворительные средства. Спортсмены взяли на себя обязательство проплыть за месяц символическое расстояние от Москвы до места, где живет ребенок.

"В Тольятти" поплывет Юрий Сарамутин, ему нужно будет преодолеть 798 км.

Заплыв будет проходить в Москве, в закрытых бассейнах, а также частично в открытых водоемах, пока это позволяет погода. Спортсменов-лидеров будут поддерживать их команды, помогая в суммарном зачете преодолевать по 26-48 км в день.

За каждый пройденный ультрамарафонцами и их командами километр они просят своих болельщиков, друзей в соцсетях и просто знакомых жертвовать средства на лечение тяжелобольных детей. Для этого пловцы создают поступки на платформе Sdelai.org, а также регулярно выкладывают отчеты о пройденной дистанции в соцсетях.

Поддержать благотворительный заплыв можно не только пожертвованием, но и самому проплыв любое расстояние в бассейне, открытой воде или даже в ванной, сняв свой благотворительный заплыв на видео и разместив его в своих соцсетях с хештегом #щедрыйзаплыв и призывом пожертвовать средства в копилку акции. Предварительные итоги будут подведены 1 декабря, когда во всем мире отмечается день благотворительности Щедрый вторник.

Акция продлится до 9 декабря.