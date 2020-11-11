Самарец, забивший до смерти мужчину на кладбище, отправился в колонию

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор по делу и смерти мужчины на кладбище, сообщает региональная прокуратура.

В мае 2020 г. 28-летний пьяный мужчина на кладбище "Городское" избил палкой незнакомого мужчину. От полученных травм потерпевший скончался.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжких травм, повлекших смерть"). На суде обвиняемый не отрицал причастность к преступлению.

В итоге мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.