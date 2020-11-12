В Красноярском районе выявлен птичий грипп

В с. Белозерки Красноярского района объявлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Соответствующее постановление 11 ноября подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Очаг инфекции выявлен в одном из личных подсобных хозяйств.

В угрожаемую пятикилометровую зону вошли Красный Яр, с. Висловка и п. Искра.

Напомним, во многих населенных пунктах региона также введен карантин по африканской чуме свиней, производится изъятие и уничтожение животных. В ряде муниципалитетов был объявлен режим ЧС.