Денис Волков: "Депутаты от фракции КПРФ поставили под угрозу важнейшие для Тольятти проекты"

11 ноября гордума Тольятти рассматривала проект бюджета на 2021 год в первом чтении. Парламентарии не смогли принять никакого решения по представленному проекту. Несмотря на то, что накануне все профильные думские комиссии предварительно утвердили основные параметры бюджета, комиссия по бюджетной и экономической политике, возглавляемая депутатом от КПРФ Владимиром Красновым, вынесла отрицательную резолюцию. Депутат Самарской губернской думы Денис Волков сделал заявление по этой ситуации.

Напомним, против утверждения бюджета в первом чтении высказались коммунисты 17 голосами и на заседании думы, тем самым заблокировав принятие решения. При этом они не представили никаких конкретных предложений — что именно необходимо доработать в документе. Денис Волков отметил, что сейчас очень непростое время и как никогда необходимо проявлять сплоченную, консолидированную позицию всему обществу. И на представителей власти сегодня ложится колоссальная ответственность. "Первостепенная задача — создать условия для социального благополучия наших граждан. Не все это понимают, предпочитая играть в политические игры. Вчера городская дума не стала утверждать главный финансовый документ города — иначе как безответственным поведением назвать это нельзя. В напряженных экономических и финансовых условиях депутаты поставили под угрозу важнейшие проекты — от обязанностей по социальным выплатам до строительства детских садов и долгожданной набережной Автозаводского района. Фактически они поставили свои политические амбиции и желание громко заявить о себе в СМИ выше социального блага граждан", — заявил Денис Волков.

По его словам, в последние годы Тольятти оказывается серьезная поддержка как на региональном, так и на федеральном уровне. "В 2021 году предполагается выделить из вышестоящих бюджетов более 800 млн рублей на строительство новой школы в 20 квартале, детского сада в 14а квартале, реконструкции музыкальной школы № 4. 700 млн рублей пойдут на проектирование и ремонт дорог, почти 120 млн рублей — на благоустройство общественных пространств. Все эти расходы требуют финансирования, а, следовательно, начала работы над основным финансовым документом для города — над бюджетом. Для того чтобы эта работа не останавливалась, представительная власть должна тесно взаимодействовать с исполнительной, выступая единым фронтом. Только такая работа будет способствовать привлечению в город дополнительных финансовых вливаний. А политические интриги, постоянные конфликты на пустом месте, угроза срыва принятия бюджета — вредят Тольятти. Поэтому хотелось бы призвать коллег отказаться от своих политических амбиций, включиться в продуктивную работу на благо нашего города и его жителей", — подчеркнул Денис Волков.