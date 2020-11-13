Тольятти на пятом месте в рейтинге самых конфликтных городов России

Тольятти занял пятую строчку рейтинга самых конфликтных городов России по данным федерального социологического опроса, проведенного независимым исследовательским агентством Zoom Market. Самара заняла 12 место среди 25 городов.

По данным опроса 56% россиян, попавших в выборку, указали, что часто сознательно избегают конфликтов, 31% опрошенных считают, что свою правоту необходимо отстаивать в любой ситуации, а 19% признались, что им часто приходится ругаться с незнакомыми людьми.

Эксперт отметил, что чаще всего (37%) россияне ругаются с незнакомыми людьми, управляя транспортным средством (на дороге), в общественном транспорте (29%), в магазинах и на рынках (23%), в различных бюджетных учреждениях (7%), а также ругаются с соседями (4%).

Стоит отметить, что на последний прямой вопрос — "считаете ли вы себя конфликтным человеком?" — только 9% опрошенных россиян ответили утвердительно.

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 25 городах России. Общая выборка составила 3000 респондентов.