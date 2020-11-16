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Федеральная власть Власть и политика

Михаил Мишустин рекомендовал отдать государственный автотранспорт врачам скорой помощи

МОСКВА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Премьер-министр Правительства РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом порекомендовал использовать государственный транспорт для нужд врачей. Эта схема уже успешно работает в Самарской области.

Михаил Мишустин обратил внимание на то, что сейчас свободный автотранспорт, который принадлежит государственным структурам, при необходимости можно использовать для нужд врачей скорой помощи.

Премьер-министр отметил, что граждане должны оперативно получать медицинскую помощь везде: на дому, в поликлиниках, при поступлении в больницу.

"Если для этого необходимо обеспечить участковых врачей и службы скорой помощи дополнительным автотранспортом, то можно и нужно использовать свободные машины органов власти, бюджетных предприятий, а также привлекать компании, профессионально занимающиеся перевозками", - сказал Михаил Мишустин.

На эти цели кабинет министров уже выделил субъектам страны 15 млрд рублей.

Как ранее сообщал Волга Ньюс, 13 октября губернатор принял решение об укреплении "неотложки" в поликлиниках. "Заберем 130 машин у чиновников и передадим в медучреждения. Решил и свою личную машину также передать врачам", — рассказал Дмитрий Азаров. Примеру 63-го региона последовали и другие субъекты страны. 

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