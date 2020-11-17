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Экономика и бизнес

Самарских предпринимателей научат работать с текстами

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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19 ноября в Самаре пройдет практический интенсив с Марией Хвойницкой о типичных ошибках в текстах компаний и описаниях продуктов. Участники обсудят признаки хорошего текста и проблемы, которые может принести плохое описание компании, товара или услуги.

Экспертом офлайн-встречи выступит Мария Хвойницкая. Она специализируется на текстово-визуальных инструментах взаимодействия бизнеса с клиентами и пользователями: презентации, тексты для лендингов и сайтов, лонгриды, email-рассылки. В ее портфолио — работа над проектами "Ростелекома", "Роскошного зрения", IronPillow, odgAssist.

Мария разберет типичные ошибки в текстах компаний и научит говорить на языке пользователей. Участники потренируются писать о бизнесе так, чтобы клиенты понимали, о чем этот текст, и, в конечном счете, купили бы продукт или услугу.

Интенсив бесплатный, но количество участников ограничено, в практической части только 20 человек смогут проработать свои сайты, тексты и презентации.

Регистрация по ссылке.

Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara, при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

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