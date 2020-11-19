К Новому году Самару украсят 100 км гирлянд

В Самаре к новогодним праздникам будет украшено свыше 1 тыс. деревьев — для этого потребуется почти 100 км гирлянд, сообщает мэрия города. В настоящее время порядка 850 деревьев уже обзавелись светодиодным декором.

"Также идет установка постаментов для световых фонтанов и размещение новых консолей на опорах по улицам Стара-Загора, Авроры, на площади им. Куйбышева. Вся необходимая работа развернута в полном объеме. Закупка более 500 новых элементов иллюминации состоялась — свыше 300 в результате первой поставки уже привезли на муниципальное предприятие", — заверил главный инженер МП "Самарагорсвет" Владислав Бобунов.

В их числе — два светящихся дерева, которые появятся на пешеходной дорожке сквера в районе улиц Авроры и Аэродромной, отремонтированного в этом году по нацпроекту. Кроме того, предприятие получило две световых фигуры с героями мультсериала "Смешарики" — их планируется установить на главной площади города до начала декабря. Отметим, что согласно техническому заданию эти конструкции выполнены в технологии дополненной реальности.

Самые трудоемкие работы сейчас сосредоточены на склоне у площади Славы, где, как и в прошлом году, будет сверкать масштабная инсталляция в виде сказочного ледяного дворца. Металлокаркас композиции начали монтировать около двух недель назад, и сейчас работы выполнены уже на 80%.

Тестирование элементов освещения пока выполняется в дневную смену. В дальнейшем иллюминация будет включаться и выключаться вместе с остальным уличным освещением. В некоторых видовых местах в соответствии с пожеланиями жителей с 01:00 до 06:00 ее будут отключать, чтобы ночью не светила в окна и не мешала отдыху горожан. Например, такая фаза предусмотрена для световых элементов, которые разместят по ул. Куйбышева.