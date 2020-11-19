В Отрадном в рамках губернаторского проекта "СОдействие" появились скверы и детские площадки

В этом году по проекту "СОдействие" в Отрадном преобразились 9 общественных пространств. Там, где был пустырь — теперь детская и спортивная площадки, на месте зарослей — сквер.

Игровая площадка, тренажеры, хоккейная коробка, сцена для концертов местных талантов. — это то, что построили в отрадненском "Экосквере" (ул. Комарова, 1) по проекту "СОдействие". В новом микрорайоне проживает большое количество многодетных семей.

"Благодаря программе "СОдействие" у нас получилось в течение двух лет реализовать свои задумки. Хотелось бы поблагодарить губернатора Дмитрия Игоревича Азарова за такую возможность нашей инициативной группе воплотить все, что мы задумали", — рассказала инициатор проекта, многодетная мать Светлана Бабинская,

Сквер "Зеленый остров" (ул. Орлова, 26) появился рядом с многоквартирными домами и частным сектором. На месте пустыря с бурьяном теперь большая детская площадка. Здесь же оборудовано место отдыха и спортивная площадка. "Эта территория всех беспокоила, что она большая, травой заросшая. Написали проект. Поставили оборудование. Видите, как хорошо!", — отмечает местная жительница Тамара Антонова.

Еще один пример реализации общественной инициативы — зона отдыха в Сквере общественных организаций (ул. Комсомольская, 7). Со временем она превратилась в заросли кустарника и деревьев с двумя старыми сломанными скамейками. Но в этом году здесь выполнено благоустройство — уложена плитка, установлены новые лавочки, мусорные урны и опоры освещения.

Всего в Отрадном по проекту "СОдействие" реализовано 18 общественных инициатив, только в этом году реализовано 9. Только в ноябре этого года в конкурсную комиссию из муниципалитетов Самарской области было подано 189 заявок (в том числе 5 — от жителей Отрадного), которые получат финансирование и будут реализованы в следующем году. Всего же за время действия программы поступило более 1000 заявок, из которых финансово поддержано уже более 60%.

Из областного бюджета за 2017–2020 гг. на реализацию проектов уже направлено свыше 500 млн рублей. В следующем году планируется направить еще 267 млн рублей. В текущем конкурсе по сравнению с таким же этапом прошлого года наблюдается повышение уровня софинансирования из внебюджетных источников в 3 раза.