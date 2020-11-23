"Амонд" построит в Кинеле микрорайон за 6 млрд рублей

ООО "Ракента" планирует реализовать в Кинеле масштабный инвестиционный проект по строительству нового жилого микрорайона на территории площадью 23 га. Об этом Волга Ньюс рассказал глава Кинеля Владимир Чихирев.

Этот проект был 19 ноября 2020 г. одобрен советом по улучшению инвестиционного климата в Самарской области при губернаторе.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Ракента" создано в октябре 2020 г. и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Собственниками общества являются вице-преиздент по строительству ГК "Амонд" Николай Панченко и Алан Хугаев — сын основателя этой ГК Ростислава Хугаева. Алан Хугаев также является руководителем ООО СЗ "Шард 63", принадлежащего ООО СЗ "Шард". Последнее входит в структуру ГК "Амонд". Самый известный проект группы - микрорайон "Волгарь" в Куйбышевском районе Самары.

"Проект предусматривает строительство жилого комплекса с объектами социальной инфраструктуры, включая школу на 800 мест, детский сад на 250 мест, спортивную площадку и торговый центр", — рассказал Владимир Чихирев.

Проектная площадь застройки — около 140 тыс. кв. м, в том числе жилая — 110 тыс. кв. метров.

"Для Кинеля это, можно сказать, новый этап развития. Планируется, что дома будут высотой 8-12 этажей. Мы больше года занимались разработкой этого проекта, так что он возник далеко не спонтанно", — подчеркнул Владимир Чихирев.

Микрорайон расположится недалеко от дороги Кинель-Богатое. "Площадка была сфомрирована около трех лет назад именно под комплексную застройку", — уточнил глава города.

Планируется, что всю предстояющую зиму компания будет заниматься проектированием, и в конце лета следующего года приступит к строительству. Завершить реализацию проекта предполагается к 2026 году.

"Хочу подчеркнуть, что убежден в том, что проект будет востребован не только у жителей Кинеля, но и у тех, кто проживает в близлежащих муниципальных образованиях. Кроме того, для Кинеля — это не только новый жилой микрорайон и социальная инфраструктура, но и новые рабочие места", — подытожил Владимир Чихирев.

По информации пресс-службы министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, предполагается, что на площадке будет создано около 300 новых рабочих мест.

На момент публикации материала получить комментарий в ГК "Амонд" и ООО "Ракента" не удалось.