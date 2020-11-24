За ночь на самарские полигоны вывезено 24 тонны снега

В Самаре в ночь на 24 ноября на уборку улично-дорожной сети МП "Благоустройство" и организация "Кедр-1", которая осуществляет содержание дорог местного значения в Кировском и Самарском районах, вывели 131 единицу спецтехники и 135 рабочих для расчистки участков вручную.

Поскольку снегопад не прекращался, ночная смена была продлена до 10:00. Кроме того, с 6:00 дополнительно на свои подведомственные территории вышли сотрудники предприятий, обслуживающих общественные пространства: МП "Спецремстройзеленхоз", МП "Самарская набережная", МАУ "Парки Самары", которые на механизированную уборку направили еще 45 спецмашин.

На самарские полигоны вывезли первую партию снега в этом сезоне - 24 тонны.

Сейчас упор делается на дороги, по которым пролегают маршруты общественного транспорта. На проезжей части дорог проводилась не только расчистка, но и обработка противогололедными материалами.

На общегородском совещании, состоявшемся в департаменте городского хозяйства и экологии, первым заместителем главы Самара Владимиром Василенко дан еще ряд поручений. Нужно уделить повышенное внимание тротуарам, контролировать состояние путепроводов и мостов, а управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК - усилить работы. Сегодня днем расчищают 300 рабочих. Также по участкам распределены 180 единиц снегоуборочной техники.

"Необходимо нарастить выход дворников управляющих компаний Куйбышевского, Железнодорожного, Ленинского районов. Также нужно взять на контроль контейнерные площадки - подъезды к ним должны быть обеспечены, чтобы вывоз мусора был организован своевременно", - подчеркнул Владимир Василенко.

Поэтому коммунальщики просят автомобилистов не оставлять личный транспорт у контейнерных зон.