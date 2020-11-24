Повар из Чапаевска пришел на кастинг в кулинарную битву на "Пятнице!"

Во вторник, 24 ноября, на телеканале "Пятница!" стартует кулинарный поединок Константина Ивлева и Рената Агзамова "Битва шефов". Главные шефы страны соберут свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России.
В числе участников кастинга оказался 20-летний Денис Белов из Чапаевска. Он работает шефом в нескольких заведениях города. Денис принес на кастинг сырный крем-суп.
Удастся ли кулинару из Чапаевска пройти кастинг, можно увидеть уже в 19:00 на телеканале "Пятница!" в проекте "Битва шефов".