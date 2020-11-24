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Общество

Повар из Чапаевска пришел на кастинг в кулинарную битву на "Пятнице!"

ЧАПАЕВСК. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 ноября, на телеканале "Пятница!" стартует кулинарный поединок Константина Ивлева и Рената Агзамова "Битва шефов". Главные шефы страны соберут свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России.

Фото: Пятница!

В числе участников кастинга оказался 20-летний Денис Белов из Чапаевска. Он работает шефом в нескольких заведениях города. Денис принес на кастинг сырный крем-суп.

Удастся ли кулинару из Чапаевска пройти кастинг, можно увидеть уже в 19:00 на телеканале "Пятница!" в проекте "Битва шефов".

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