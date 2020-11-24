Повар из Чапаевска пришел на кастинг в кулинарную битву на "Пятнице!"

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Во вторник, 24 ноября, на телеканале "Пятница!" стартует кулинарный поединок Константина Ивлева и Рената Агзамова "Битва шефов". Главные шефы страны соберут свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России.