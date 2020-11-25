В регионе прогнозируется мокрый снег

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В середине недели в Самарской области ожидается мокрый снег. Такие условия погоды будут способствовать образованию гололеда и налипанию мокрого снега. Температура воздуха станет близка к своей климатической норме, сообщает Приволжское УГМС.