В регионе прогнозируется мокрый снег

В середине недели в Самарской области ожидается мокрый снег. Такие условия погоды будут способствовать образованию гололеда и налипанию мокрого снега. Температура воздуха станет близка к своей климатической норме, сообщает Приволжское УГМС.
В среду днем, 25 ноября, облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 0...-5°C. На дорогах местами снежный накат.
В четверг, 26 ноября, ночью облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -3...-8°C. Днем облачно. Местами небольшой снег. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -1...-6°C.
В пятницу, 27 ноября, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -3...-8°C. При прояснении до -13°C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -1...-6°C.