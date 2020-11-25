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ЖКХ и благоустройство Общество

Все инвестиционные проекты "РКС-Самара" рассчитаны на годы вперед

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В июле 2019 года, продолжая развивать государственно-частное партнерство, правительство области и города и "РКС-Самара" подписали концессионное соглашение в отношении объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения Самары.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Подписание данного документа предусматривает реализацию грандиозной инвестиционной программы до 2047 года. Объем финансовых потребностей на первый этап ее реализации, в 2019-2023 годах, составил 4 млрд 534 млн рублей (без НДС). Долгосрочная инвестиционная программа обеспечивалась утверждением долгосрочного тарифа, в котором по годам был установлен тариф на услуги водоснабжения и водоотведения. Согласно этим документам, в 2021 и в 2022 годах тариф составит 104% к предыдущему году.

Такая финансовая модель показывает все: какие результаты будут получены, что необходимо сделать, каких вложений требуют проекты, как меняется абонентская плата в зависимости от объемов проводимых работ... Это обеспечивает последовательную работу компании, динамичное развитие всей системы водоснабжения и водоотведения города.

Многие особо важные и значимые проекты, которые реализуются "РКС-Самара", рассчитаны на несколько лет. Это, например, автоматизация насосных станций, модернизация оборудования станций водоподготовки и городских канализационных сооружений, канализационных коллекторов в Куйбышевском районе и многое другое. Сейчас идет активная работа по подведению сетей в Орлов Овраг для многодетных семей; строительство двух водоводов в поселке Управленческий, которые принесут людям мягкую волжскую воду; проектирование двух водоводов в Куйбышевский район, которые решат проблему жесткой воды. Реализация этих проектов до конца 2022 года предусмотрена долгосрочным тарифом +4% ежегодно.

В период с 2012 до конца 2020 года "РКС-Самара" реализовали мероприятия инвестиционной и производственной программ на сумму более семи миллиардов рублей. Только в 2020 году будут выполнены работы на сумму почти 1,5 миллиарда рублей.

Установленный долгосрочный тариф +4% - это тариф развития, продуманный и рассчитанный на модернизацию всей городской системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, это спокойствие жителей, которые знают, как именно в ближайшие годы будет меняться тариф, и смогут планировать свой бюджет.

"РКС-Самара" рассчитывает на то, что соглашение будет и дальше выполняться сторонами в интересах всего города.

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