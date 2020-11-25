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Суды Происшествия

Облсуд отменил оправдательный приговор из-за курения присяжного в неположенном месте

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд отменил оправдательный приговор жителю Нефтегорска Сергею Старухину, которого обвиняли в убийстве приятеля.

Напомним, присяжные после года судебного следствия в июле 2020 г. вынесли вердикт, что вина Старухина не доказана. С этим не согласились участвующие в деле гособвинители - районный прокурор Алексей Журавлев и сотрудник областной прокуратуры Наталья Рагуля, подписавшие апелляционное представление. К ним присоединились и потерпевшие, направив в вышестоящую инстанцию свою жалобу.

Главный довод гособвинителя состоит в том, что во время отбора присяжных заседателей один из кандидатов скрыл, что в июле 2017 г. привлекался к административной ответственности за нарушение запрета на курение на отдельных территориях и в помещениях. Якобы этот факт мог повлиять на принятие им решения по делу, а сокрытие информации лишило стороны процесса права на мотивированный и немотивированный отвод.

"Курение табака и привлечение за это к административной ответственности не могло повлиять на принятие решения по делу, - возражал в суде адвокат оправданного Андрей Карномазов. - Это обстоятельство также не могло служить основанием для немотивированного отвода, поскольку это смешно и неразумно".

По словам защитника, этого присяжного они сами пытались отвести, так как во время разбирательства узнали, что он знаком с подсудимым, но прокурор возражал.

"Сторона же защиты лишена возможности запрашивать такие сведения (об административных правонарушениях присяжных. - Прим. Волга Ньюс) о кандидатах в присяжные, и принятие этого довода от стороны обвинения нарушает принцип процессуального равноправия, - заявил Карномазов. - Я уже сталкивался с подобным приемом, когда в избираемой коллегии "судей из народа" сторона обвинения намеренно оставляет "дефектного" присяжного на случай обжалования оправдательного вердикта. Это свидетельствует об их злоупотреблении своими процессуальными правами".

Приняв решение о возврате дела на новое рассмотрение, суд оставил Старухина на свободе. Защита решает вопрос о кассационном обжаловании отмены приговора.

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