Ложное сообщение о краже обернулось приговором для жительницы Самарской области

23 ноября вступил в силу приговор Сызранского районного суда, вынесенный местной жительнице, признанной виновной в ложном доносе о преступлении (ч. 1 ст. 306 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

Ранее женщина сообщила в полицию, что неизвестный украл у нее стиральную машинку стоимостью 10 тыс. рублей. Полицейские приняли ее заявление, но после проверки решили в возбуждении дела отказать в связи с отсутствием события преступления. Зато уголовное дело возбудили в отношении самой заявительницы.

Женщина с обвинением согласилась и просила вынести ей приговор в особом порядке.

В итоге суд приговорил к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.