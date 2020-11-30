Корреспондент "Волга Ньюс" протестировал сервис подписки на автомобиль

Сегодня любой человек имеет возможность оформить подписку не только на газету или группу в соцсети, но и на автомобиль. Корреспондент "Волга Ньюс" проверил это на себе. Он взял машину по подписке в сервисе Hyundai Mobility.

Знакомимся с сервисом

Ехать в офис проката авто или к дилеру для оформления подписки мне не пришлось. Hyundai Mobility позволяет все сделать в мобильном приложении. Сразу регистрироваться необязательно. Для начала достаточно ввести номер своего телефона. Совершив данное действие, потенциальный клиент сможет посмотреть, какие машины имеются в наличии, цены и условия.

Если вы все-таки решили взять автомобиль, то зарегистрироваться нужно. Процесс длится всего несколько минут. Вам понадобятся паспорт, водительские права и сведения банковской карты. Когда файлы загрузятся, документы уйдут на проверку. В моем случае последняя длилась примерно два часа.

В сервисе Hyundai Mobility представлена приличная линейка машин. Мне предложили на выбор седан бизнес-класса SONATA, ряд моделей кроссоверов и 8-местный микроавтобус H-1 для путешествий группой. Я выбрал кроссовер CRETA.

Мне пришло на ум совместить приятное с полезным. Я собрался в Жигулевский заповедник. Расположен он в 150 километрах от Самары. Поездка позволит проверить кроссовер CRETA.

Я взял авто на выходные в Эксперт-Авто на Демократической, использовав тариф Country, который подразумевает аренду от одних суток до месяца. В этой линейке мне дали на выбор пять разных машин (CRETA, TUCSON, SANTA FE, SONATA и H-1). У всех них есть опции, создающие комфорт и летом, и зимой. Все предлагаемые авто оснащены функцией дистанционного запуска двигателя. Машина сразу и без доплат предоставляется с шинами, подходящими для данного сезона. Еще бесплатно можно заказать кресло для ребенка.

Бронируем машину

Бронируя автомобиль, необходимо выбрать из списка свой город и нужный тариф, в моем случае это Country. Далее надо указать период подписки и время ее начала. Приложение автоматически продемонстрирует машины, имеющиеся в наличии на указанные вами даты. Выбираем авто (для меня это CRETA). После программа покажет, в каких дилерских центрах есть нужная вам модель.

Приложение формирует договор подписки. Документ можно прочитать не спеша. Каких-либо подводных камней я там не нашел. Последний пункт — произведение оплаты. Все! Подписка оформлена. Бумажная копия договора ждет вас в машине.

На два выходных полностью укомплектованное транспортное средство обошлось мне в 7200 рублей. На комфорте лучше не экономить. В пресс-службе пообещали, что в декабре допустимый пробег увеличат до 500 километров в сутки. Подписка дает возможность путешествовать не только по другим субъектам РФ, но и по другим странам. Перед поездкой за границу надо предупредить сервис в приложении.

Поехали!

Условия подписки Hyundai Mobility всегда предусматривают передачу авто клиенту только бесконтактным способом. В общении с персоналом дилерского центра нет нужды. Свою машину я обнаружил на стоянке по номерам. Дверь удалось открыть, используя все то же мобильное приложение на телефоне. Бумаги на машину и ключи находились в бардачке.

Автомобиль, как и было обещано, оказался новым или почти новым. Его состояние можно назвать идеальным. Я принял авто путем нажатия в приложении на нужную кнопку.

Сам сервис отличается удобством. Все процедуры понятны. На выбор предлагают много машин. Еще радует отсутствие подводных камней при оформлении подписки.

Hyundai Mobility является реальной альтернативой покупки дорогого авто. За два дня владения машиной хорошего класса в топовой комплектации я заплатил 7200 рублей. К примеру, экскурсия в Жигулевский заповедник мне бы обошлась в аналогичную сумму. Но тут ехать пришлось бы на автобусе с лимитом по времени и остальными неудобствами.

В прошлом аренда авто была не столь комфортной и не предоставляла таких возможностей. В будущем я планирую оформить по подписке машину на год по тарифу Freedom.

Почти "своя"

Покупка машины того класса, что я хочу, мне сейчас не по карману. А подписка по соотношению цена-качество становится наиболее приемлемым для меня вариантом.

Как правило, при аренде автомобиля сразу оплачивается весь срок. В случае с Hyundai Mobility, если вы берете машину на несколько дней или на месяц — все также. Но если вас интересует машина на год, вы вносите оплату каждый месяц. И нет никакого залога или первого взноса. Удобно, что от подписки можно в любой момент отказаться. Произойдет перерасчет ежемесячной стоимости, но он не пугающий.

Хотя стоимость подписки от тысячи рублей в день дешевой не назовешь, но, если просуммировать, во сколько обойдется обслуживание собственного авто подобного класса, мнение изменится. ТО, две страховки — ОСАГО и полное КАСКО, устранение возможных поломок.

Здесь же за свои деньги я получаю кроссовер в щедрой комплектации. Не говоря уже о надежности. А Hyundai Mobility ее гарантирует, предоставляя автомобиль в идеальном состоянии, а в случае подписки на год вообще новый, с конвейера. В случае когда машина постоянно используется для перевозки детей, это крайне важно.

Служба поддержки Hyundai Mobility работает 24 часа 7 дней в неделю. Выездная бригада поможет с заменой и ремонтом колеса в случае прокола. Что на наших дорогах, увы, весьма вероятно. В случае поломки машину ждет помощь от сервиса, и автомобиль отремонтируют очень быстро. А если в дороге закончилось топливо, вам доставят его столько, чтобы хватило добраться до ближайшей заправки.

Редакция "Волга Ньюс" благодарит за возможность провести тест сервиса пресс-службу ООО "Хендэ Мотор СНГ" (123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, ММДЦ Москва-Сити, Бизнес-центр "Северная башня", 17 этаж, ОГРН 1077746154067).