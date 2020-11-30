16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
IV Международный Байкальский риск-форум пройдет 16-20 ноября в онлайн-режиме Компания "Газпром газораспределение Самара" обеспечила пуск газа в школьную котельную микрорайона "Новая Самара" "Газпром газораспределение Самара" подготовил систему газораспределения к осенне-зимнему периоду Стартовал XIV Фестиваль труда ООО "Газпром трансгаз Самара" "Газпром трансгаз Самара" присоединился к автопробегу на метане

Газовая отрасль ТЭК

Тепло для сотрудников и горожан: "Газпром трансгаз Самара" реконструировал котельную

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На базе управления технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ) "Газпром трансгаз Самара" реконструирована котельная. Кроме собственных нужд филиала она будет обеспечивать теплом предприятие "Самараоблсельхозэнерго", общеобразовательную школу № 18 и многоквартирный жилой дом на улице Ракитной. Эти объекты расположены неподалеку от котельной и нуждаются в дополнительном источнике тепла.

Фото: предоставлено ООО "Газпром трансгаз Самара"

Первая котельная УТТиСТ еще с кирпичными печами была запущена в работу в 1977 году. В 2003 году ей на смену пришла блочно-модульная котельная, работающая от газопровода с низким давлением газа. И с этим зимой были проблемы, когда в мороз население увеличивало потребление газа, топлива для поддержания необходимой температуры котлам не хватало. На сегодняшний день и эта котельная выработала нормативный срок службы, исчерпав свой запас прочности.

В рамках проведенной в этом году реконструкции был заложен новый фундамент, на котором установлена блочная котельная установка, осуществлено переподключение к сетям тепло и водоснабжения, электроснабжения, благоустроена территория вокруг. Фактически котельная была возведена заново. К ней проложен новый газопровод среднего давления, благодаря чему перепады давления в сильные морозы теперь не страшны.

Для надежности проектом предусмотрено оперативное подключение аварийной котельной, которая расположилась рядом с основной. Установлено современное технологическое оборудование. Три котла работают на каскадном регулировании. То есть если не хватает производительности одного котла, подключается второй, а при необходимости и третий. Установка работает в автоматическом режиме, операторы лишь отслеживают параметры и наблюдают за работой оборудования. Система погодозависимого регулирования позволяет поддерживать температуру теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха. Это обеспечит более комфортные условия для потребителей тепла — температура их батарей автоматически будет регулироваться в зависимости от погоды за окном.

"Это очень современная котельная, оборудованная по последнему слову техники, — рассказал Алексей Плигин, главный инженер управления по эксплуатации зданий и сооружений "Газпром трансгаз Самара". — Здесь заложены возможности по передаче данных о работе оборудования и его удаленном контроле. Мы будем использовать эту возможность, и наши диспетчеры увидят на своем экране монитора все, что происходит в котельной".

Сейчас на объекте заканчиваются пуско-наладочные работы и оформление необходимых документов для регистрации новой котельной.

Гид потребителя

Фото на сайте

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

"Газпром" укрепил статус лидера

"Газпром" укрепил статус лидера

Самарские газовики провели антитеррористические учения на объектах газового хозяйства

Самарские газовики провели антитеррористические учения на объектах газового хозяйства

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6