Тепло для сотрудников и горожан: "Газпром трансгаз Самара" реконструировал котельную

На базе управления технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ) "Газпром трансгаз Самара" реконструирована котельная. Кроме собственных нужд филиала она будет обеспечивать теплом предприятие "Самараоблсельхозэнерго", общеобразовательную школу № 18 и многоквартирный жилой дом на улице Ракитной. Эти объекты расположены неподалеку от котельной и нуждаются в дополнительном источнике тепла.

Первая котельная УТТиСТ еще с кирпичными печами была запущена в работу в 1977 году. В 2003 году ей на смену пришла блочно-модульная котельная, работающая от газопровода с низким давлением газа. И с этим зимой были проблемы, когда в мороз население увеличивало потребление газа, топлива для поддержания необходимой температуры котлам не хватало. На сегодняшний день и эта котельная выработала нормативный срок службы, исчерпав свой запас прочности.

В рамках проведенной в этом году реконструкции был заложен новый фундамент, на котором установлена блочная котельная установка, осуществлено переподключение к сетям тепло и водоснабжения, электроснабжения, благоустроена территория вокруг. Фактически котельная была возведена заново. К ней проложен новый газопровод среднего давления, благодаря чему перепады давления в сильные морозы теперь не страшны.

Для надежности проектом предусмотрено оперативное подключение аварийной котельной, которая расположилась рядом с основной. Установлено современное технологическое оборудование. Три котла работают на каскадном регулировании. То есть если не хватает производительности одного котла, подключается второй, а при необходимости и третий. Установка работает в автоматическом режиме, операторы лишь отслеживают параметры и наблюдают за работой оборудования. Система погодозависимого регулирования позволяет поддерживать температуру теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха. Это обеспечит более комфортные условия для потребителей тепла — температура их батарей автоматически будет регулироваться в зависимости от погоды за окном.

"Это очень современная котельная, оборудованная по последнему слову техники, — рассказал Алексей Плигин, главный инженер управления по эксплуатации зданий и сооружений "Газпром трансгаз Самара". — Здесь заложены возможности по передаче данных о работе оборудования и его удаленном контроле. Мы будем использовать эту возможность, и наши диспетчеры увидят на своем экране монитора все, что происходит в котельной".

Сейчас на объекте заканчиваются пуско-наладочные работы и оформление необходимых документов для регистрации новой котельной.