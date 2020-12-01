В Хворостянском районе полицейские в погоне со стрельбой задержали пьяного автовора

На въезде в село Хворостянка Самарской области инспекторы ДПС за отсутствие ближнего света фар на Chevrolet Niva пытались остановить водителя.

Однако водитель внедорожника попытался скрыться. Инспектор ДПС со включенными проблесковыми маяками начал преследование нарушителя. Неоднократные требования полицейского остановиться, водитель игнорировал, при этом создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Уходя от преследования, злоумышленник свернул с асфальтированной проезжей части в поле. Несмотря на бездорожье, сотрудник ДПС на автомобиле Lada Granta продолжал преследование нарушителя. Вскоре к нему на помощь подоспели коллеги на внедорожнике.

Полицейские по громкоговорящему устройству неоднократно требовали водителя остановиться, предупреждали о возможном использовании табельного оружия. Однако, правонарушитель игнорировал данные предупреждения и продолжал движение. Преследуя злоумышленника больше часа, полицейские приняли решение использовать табельное оружие. В результате прицельной стрельбы, стражи правопорядка повредили два колеса автомобиля.

После этого водитель машины, не справившись с рулевым управлением, допустил съезд в яму сточных вод животноводческого комплекса в селе Новокуровка. В результате применения табельного оружия никто не пострадал.

По словам сотрудников полиции, водитель находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения, при этом от медицинского освидетельствования он отказался. На вопрос — кому принадлежит транспортное средство, мужчина ответил, что данную машину он угнал. Также в автомобиле находились двое пассажиров, которые пояснили, что изначально планировали с приятелем доехать до магазина и никак не рассчитывали, что эта поездка закончится погоней со стрельбой.

Полицейские установили личность и телефон хозяина транспортного средства и сообщили ему о хищении, о котором на тот момент он даже не подозревал.

Всех участников происшествия доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный признался, что похитил ключи от автомобиля у своего знакомого, который уснул в общежитии, после чего он угнал данное транспортное средство. Пассажиры транспортного средства пояснили, что не подозревали о совершенном угоне.

По данным отдела дознания, водителем и пассажирами автомобиля являются жители Республики Башкортостан, которые прибыли на территорию Хворостянского района с целью заработка. 19-летний водитель летом текущего года был лишен права управления транспортными средствами за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Отделом дознания ОМВД России по Хворостянскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", по ст. 166 УК РФ. "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Кроме того, нарушитель понесет ответственность по ст. 12.7. КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством".

Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. В ближайшее время похищенное транспортное средство вернут законному владельцу.