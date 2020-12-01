Самарцы выразили беспокойство вырубкой леса возле УСЦ "Чайка"

Жители Самары забили тревогу в социальных сетях по поводу вырубки леса возле лыжной базы "Чайка". По их словам, на землях лесного фонда появилось несколько выделов, которые обнесли бетонными заборами и начали рубить там деревья.
"Лес берут в рекреационную аренду под строительство частных коттеджей под видом туристических объектов, баз отдыха", - негодуют граждане.
На ситуацию отреагировало региональное министерство спорта. По информации ведомства, земельный участок решением минлесхоза передан в аренду частному юрлицу. Арендованная территория в пользовании УСЦ "Чайка" не находилась.
"Заборы установлены в отдельных местах с целью предотвращения несанкционированного въезда на лыжные трассы транспорта и выполнения требований по обеспечению безопасности объекта (УСЦ "Чайка" - объект спорта), - прокомментировали в министерстве".