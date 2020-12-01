Самарцы выразили беспокойство вырубкой леса возле УСЦ "Чайка"

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Жители Самары забили тревогу в социальных сетях по поводу вырубки леса возле лыжной базы "Чайка". По их словам, на землях лесного фонда появилось несколько выделов, которые обнесли бетонными заборами и начали рубить там деревья.