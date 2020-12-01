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Общество

Стартует просветительская акция "Утилизируй правильно и модно"

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 7 по 20 декабря в рамках национального проекта "Экология" и всероссийского проекта "Экозабота" на платформе социальной сети "Likee" пройдет просветительская акция "Утилизируй правильно и модно", посвященная эффективной переработке батареек и продвижению использования перезаряжаемых аккумуляторов вместо одноразовых батареек.

В рамках акции 12 популярных топ-блогеров, уделяющих внимание социальным вопросам и экологии, с суммарной аудиторией 20+ млн подписчиков запустят видеоролики, демонстрирующие, как правильно утилизировать батарейки, призывающие использовать аккумуляторы вместо батареек и приглашающие пользователей принять участие в проекте.

Для акции написана музыкальная композиции "Утилизируй правильно и модно", в которой раскрываются основные моменты проекта, детали, как правильно поступать с батарейками. Демо-версия музыкальной композиции https://yadi.sk/d/m7XAFSInq5Np7w  будет интегрирована на платформе Likee.

Для участия в акции необходимо будет выполнить простые условия:

  • записать короткое видео на 15 секунд, которое содержит в себе элементы правильной переработки батареек под указанную музыкальную композицию;
  • выложить пост, содержащий призыв "утилизируйте батарейки правильно и переходите на аккумуляторы", в период акции в социальной сети Likee с хештегом #экозабота.

По итогам акции блогеры выберут лучшие видео и 23 декабря объявят победителей в своих аккаунтах. Победители получат стильную сувенирную продукцию с дизайнерскими логотипами. Также каждый день на протяжении акции участники, набравшие максимальное количество лайков, получат тематические электронные наклейки (стикер-паки) от Федерального экологического оператора.

Присоединиться к акции могут школы из пилотных регионов, где реализуется проект на сайте www.batteryshare.ru. В мае 2021 года состоится итоговая видеоконференция по экологии: подведение результатов, награждение победителей, видео-лекции по экологическим тематикам от ярких спикеров.

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