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Общество

В Самаре уничтожили 94 литра алкоголя без документов

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные приставы-исполнители Советского района Самары передали на уничтожение 94 литра алкогольной продукции, сообщает УФССП по Самарской области.

Фото: УФССП СО

Несколько индивидуальных предпринимателей осуществляли продажу спиртного без соответствующей документации, за что были привлечены к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ. Суд назначил каждому бизнесмену наказание в виде административного штрафа с конфискацией алкогольной продукции. Также суд принял решение, что данная продукция подлежит уничтожению.

В отделении судебных приставов Советского района Самары судебным приставом-исполнителем возбуждены исполнительные производства в отношении индивидуальных предпринимателей. Судебный пристав передал конфискованный алкоголь представителям Росалкогольрегулирования для последующего ее уничтожения.

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