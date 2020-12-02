В Самаре уничтожили 94 литра алкоголя без документов

Судебные приставы-исполнители Советского района Самары передали на уничтожение 94 литра алкогольной продукции, сообщает УФССП по Самарской области.

Несколько индивидуальных предпринимателей осуществляли продажу спиртного без соответствующей документации, за что были привлечены к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ. Суд назначил каждому бизнесмену наказание в виде административного штрафа с конфискацией алкогольной продукции. Также суд принял решение, что данная продукция подлежит уничтожению.

В отделении судебных приставов Советского района Самары судебным приставом-исполнителем возбуждены исполнительные производства в отношении индивидуальных предпринимателей. Судебный пристав передал конфискованный алкоголь представителям Росалкогольрегулирования для последующего ее уничтожения.