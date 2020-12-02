Самарцы назвали сумму, которую готовы потратить на новогодние праздники

Сервис SuperJob проанализировал, какую сумму жители российских городов готовы потратить в период новогодних каникул. Самара на третьем месте.

Жители региона планируют израсходовать 20 тысяч рублей — на 8% больше по сравнению с прошлым годом. Более высокие расходы лишь в Москве и Санкт-Петербурге — 22600 и 20700 рублей, соответственно. Скромнее других городов-миллионников новый год планируют отметить в Волгограде — 14300 рублей.

Аналитики портала отмечают: по сравнению с 2019-м годом средний бюджет россиян на праздник остался на прежнем уровне. В опросе приняли участие 15 городов-миллионников.