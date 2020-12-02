В деле о банкротстве "ТОМЕТА" суд проигнорировал интересы "Тольяттиазота"

Арбитражный суд Самарской области, введя по заявлению АО "ОХК "Уралхим" наблюдение в тольяттинском ООО "ТОМЕТ", полностью проигнорировал интересы основного кредитора предприятия — химического комбината "Тольяттиазот", пишут "Новые известия".

Издание обращает внимание, на тот факт, что несмотря на то, что именно ПАО "Тольяттиазот" первым подало иск о банкротстве, суд оставил его без рассмотрения, тем самым практически приняв решение о лишении ТОАЗа правоспособности.

Руководство химкомбината назвало этот судебный акт незаконным и необоснованным, пообещав добиваться его отмены в соответствии с законодательством.

"Насколько можно судить, развитая "Уралхимом" в суде бурная деятельность имеет целью помешать "Тольяттиазоту" реализовать свои законные права на получение 77,3 млрд рублей задолженности из общего долга "ТОМЕТа" в 87,6 млрд руб. "Уралхиму" при этом по закону полагается только 10,3 млрд руб.", — предполагают "Новые известия".

При этом "Уралхим" ранее публично заявлял о своей незаинтересованности в банкротстве "ТОМЕТа" и признавал, что подать заявление о банкротстве его "вынудил" "Тольяттиазот", который сделал это раньше "Уралхима", что привело последнего к плохо скрываемому раздражению. "Раздражение было настолько сильным, что юристы "Уралхима" даже не стеснялись демонстрировать свою радость, когда узнали о замене судьи, рассматривавшего иск, после того, как первый судья взял самоотвод", — пишет издание.

По-видимому, "Уралхим" действительно планировал обойтись без банкротства "ТОМЕТа", рассчитывая прибрать компанию к рукам быстрее, чем позволила бы процедура банкротства, для чего в сентябре предъявил в службу судебных приставов исполнительные листы и потребовал возбуждения исполнительного производства. В этой процедуре "Уралхим" мог легально получить все имущество компании по цене на 25% ниже его оценочной стоимости, если бы торги по его реализации не состоялись.

Приставы незамедлительно арестовали банковские счета предприятия, что привело к полной остановке производства "ТОМЕТа" из-за невозможности рассчитываться с поставщиками и другими контрагентами. Данная ситуация вынудила трудовой коллектив обратиться к председателю Правительства Михаилу Мишустину, а руководство компании — в Минпромторг с просьбой о помощи в урегулировании кризисной ситуации.

Несмотря на посредничество чиновников различного уровня "Уралхим" не спешил отзывать исполнительные листы из Службы судебных приставов, предлагая взамен "ТОМЕТу" передать ему в залог все свое имущество, "Тольяттиазоту" — отказаться от заявления о банкротстве, а чиновникам постоянно рассказывая о своей "незаинтересованности" в банкротстве "ТОМЕТа".

Поняв, что залога не будет, а план заполучить предприятие в процедуре исполнительного производства может не реализоваться по причине подачи "Тольяттиазотом" заявления о банкротстве "ТОМЕТа", "Уралхим" выбрал другую тактику — подав заявление о банкротстве на всю сумму ущерба, в том числе присужденного в пользу "Тольяттиазота", но опять же повсеместно заявляя о своей заинтересованности в стабильной работе предприятия и своем вынужденном участии в банкротстве из-за "Тольяттиазота".

Заявления обоих кредиторов о банкротстве "ТОМЕТа" рассматривались Арбитражным судом Самарской области 25 ноября. Первым было рассмотрено заявление "Тольяттиазота", который просил включить его требования на 77 млрд руб. в реестр требований кредиторов "ТОМЕТа", против чего возражал "Уралхим", называя себя полномочным взыскателем данной суммы в интересах "Тольяттиазота".

В итоге суд отказал "Тольяттиазоту" во включении требований в реестр, оставив его заявление без рассмотрения.

"Затем было рассмотрено заявление "Уралхима", который, окончательно сбросив маски, уже не будучи "вынужденным" участвовать в банкротстве по причине отказа "Тольяттиазоту" в требованиях, тем не менее не отозвал своего заявления, настаивая на его удовлетворении, включении в реестр требований всех 87 млрд рублей и назначении своего временного управляющего "Тометом". Вероятно, проникнувшись "страданиями" "Уралхима", "заставленного" "Тольяттиазотом" участвовать в банкротстве "ТОМЕТа" и разрушившего его конструктивные планы, суд удовлетворил все требования "Уралхима", — пишут "Новые известия".

При этом суд не принял во внимание доводов "Тольяттиазота" о невозможности "Уралхима" представлять тольяттинский химкомбинат в деле о банкротстве "ТОМЕТа" по причине конфликта интересов, отсутствия у него статуса кредитора в деле о банкротстве и другим основаниям.

Также при назначении временного управляющего, предложенного "Уралхимом", суд не смутили наличие корпоративного конфликта между "Уралхимом" и "Тольяттиазотом", факты привлечения кандидата на управление "ТОМЕТом" к административной и дисциплинарной ответственности, а также его занятость в значительном количестве других банкротств. При этом суд проигнорировал мнение "Тольяттиазота" и "ТОМЕТа" о необходимости прибегнуть к случайному выбору арбитражного управляющего (именно такой порядок Верховный Суд РФ признаёт оптимальным для всех спорных ситуаций).

Не услышал суд и аргументов кредитора о необходимости привлечения к делу в качестве третьих лиц всех 19 солидарных должников, обязанных наряду с "ТОМЕТом" возместить ущерб.

"Позднее также выяснилось, что до рассмотрения своего заявления о банкротстве "Уралхим" обратился с ходатайством о принятии обеспечительных мер в виде запрета "ТОМЕТу" совершать любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего ему имущества, без получения согласия временного управляющего, назначенного судом по предложению "Уралхима". Ходатайство было незамедлительно удовлетворено судом", — отмечает издание.

На практике принятие таких мер может означать блокировку обычной хозяйственной деятельности "ТОМЕТа", невозможности ступить ни шагу без согласия временного управляющего, назначенного с подачи "Уралхима".

"Нет сомнений в том, что при недостаточности активов наблюдение закончится конкурсным производством — процедурой реализации имущества "ТОМЕТа", — заключают "Новые известия".