Утвержден состав экспертного совета регионального этапа главной премии в области развития общественных связей. Оценивать проекты самарского "Лучника" будут 20 экспертов — представители крупных компаний и PR-агентств, органов власти, СМИ, вузов, общественных организаций РФ.

"Мне как члену жюри премии "Серебряный Лучник — Самара" со стажем импонирует, что проект развивается, отвечая на требования сегодняшнего дня. Не только расширяется список экспертов из разных сфер, но и появляются актуальные номинации. Так, в этом году появилась конкурсная категория "Антикризисные коммуникации в период пандемии". Не отменяя своих долгосрочных программ, социально ответственные компании в условиях глобального вызова не могли остаться в стороне, и оказывали помощь там, где она была наиболее нужна. Мы оцениваем проекты по-настоящему важные для компаний и жителей региона", — комментирует Анна Бушлякова, член жюри премии, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России, председатель регионального представительства Национального Совета по корпоративному волонтерству.

Проекты участников конкурса оцениваются по таким критериям, как актуальность и сложность коммуникативных целей проекта, наличие стратегического подхода к планированию, оригинальность реализации, эффективность, комплексность использованных коммуникационных стратегий, тактик и инструментов. Жюри принимает решение путем закрытого онлайн-голосования. Каждый эксперт оценивает каждую работу по 200-балльной шкале через индивидуальный доступ к электронной системе — это фактически тайное голосование, поскольку члены жюри ставят оценки изолировано друг от друга. Победители определяются путем суммирования баллов.

"Сама система оценки проектов гарантирует объективность результата. А это для каждого конкурса чрезвычайно важно! 200-балльная система по пяти критериям предоставляет экспертам возможность учитывать сложные проектные нюансы, ведь мы имеем дело не с секундами и голами, а с такими параметрами, как креативность и стратегичность. Думаю, что такой взвешенный подход в том числе объясняет отсутствие претензий участников к работе экспертов", — подчеркнула Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара".

Напоминаем, что регистрация заявок на участие в премии "Серебряный Лучник — Самара" продлится до 10 декабря 2020 года на сайте luchnik.ru/conditions/registration/. Описание проектов необходимо предоставить до 20 декабря.

Партнеры премии "Серебряный Лучник — Самара" — Региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской области, АО "РКЦ "Прогресс".

Информационные партнеры премии "Серебряный Лучник — Самара" — ГТРК "Самара", информационный портал "ВолгаНьюс", "КоммерсантЪ-Волга", "Комсомольская правда — Самара", группа компаний "Выбери радио", информационный портал sova.info, газета "Волжская коммуна".

Эксперты "Серебряный Лучник — Самара"