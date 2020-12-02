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Общество

20 экспертов оценят проекты участников конкурса "Серебряный Лучник — Самара"

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утвержден состав экспертного совета регионального этапа главной премии в области развития общественных связей. Оценивать проекты самарского "Лучника" будут 20 экспертов — представители крупных компаний и PR-агентств, органов власти, СМИ, вузов, общественных организаций РФ.

Фото: предоставлено агентством "ПРАТОН"

"Мне как члену жюри премии "Серебряный Лучник — Самара" со стажем импонирует, что проект развивается, отвечая на требования сегодняшнего дня. Не только расширяется список экспертов из разных сфер, но и появляются актуальные номинации. Так, в этом году появилась конкурсная категория "Антикризисные коммуникации в период пандемии". Не отменяя своих долгосрочных программ, социально ответственные компании в условиях глобального вызова не могли остаться в стороне, и оказывали помощь там, где она была наиболее нужна. Мы оцениваем проекты по-настоящему важные для компаний и жителей региона", — комментирует Анна Бушлякова, член жюри премии, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России, председатель регионального представительства Национального Совета по корпоративному волонтерству.

Проекты участников конкурса оцениваются по таким критериям, как актуальность и сложность коммуникативных целей проекта, наличие стратегического подхода к планированию, оригинальность реализации, эффективность, комплексность использованных коммуникационных стратегий, тактик и инструментов. Жюри принимает решение путем закрытого онлайн-голосования. Каждый эксперт оценивает каждую работу по 200-балльной шкале через индивидуальный доступ к электронной системе — это фактически тайное голосование, поскольку члены жюри ставят оценки изолировано друг от друга. Победители определяются путем суммирования баллов.

"Сама система оценки проектов гарантирует объективность результата. А это для каждого конкурса чрезвычайно важно! 200-балльная система по пяти критериям предоставляет экспертам возможность учитывать сложные проектные нюансы, ведь мы имеем дело не с секундами и голами, а с такими параметрами, как креативность и стратегичность. Думаю, что такой взвешенный подход в том числе объясняет отсутствие претензий участников к работе экспертов", — подчеркнула Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара".

Напоминаем, что регистрация заявок на участие в премии "Серебряный Лучник — Самара" продлится до 10 декабря 2020 года на сайте luchnik.ru/conditions/registration/. Описание проектов необходимо предоставить до 20 декабря.

Партнеры премии "Серебряный Лучник — Самара" — Региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской области, АО "РКЦ "Прогресс".

Информационные партнеры премии "Серебряный Лучник — Самара" — ГТРК "Самара", информационный портал "ВолгаНьюс", "КоммерсантЪ-Волга", "Комсомольская правда — Самара", группа компаний "Выбери радио", информационный портал sova.info, газета "Волжская коммуна".

Эксперты "Серебряный Лучник — Самара"

  • Анпилогова Мария Владимировна, руководитель направления "Обучение" Центра "Персонал-эксперт"
  • Бушлякова Анна Владимировна, кандидат философских наук, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России, председатель регионального представительства Национального Совета по корпоративному волонтерству, г. Екатеринбург
  • Громов Владимир Игоревич, член РАСО, кандидат психологических наук, лауреат федерального этапа премии "Серебряный Лучник", г. Самара
  • Дьякова Елена Евгеньевна, заместитель директора ГАУ СО "Самарское областное вещательное агентство", г. Самара
  • Князев Денис Владиславович, кандидат социологических наук, доцент, пресс-секретарь Самарского регионального отделения ВПП "Родина", г. Самара
  • Левитан Андрей Дмитриевич, генеральный директор выставочной компании "Экспо-Волга", г. Самара
  • Манджиева Кермен Викторовна, советник по стратегическим коммуникациям, Правительство Москвы
  • Мокшина Татьяна Владимировна, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", руководитель исполнительной дирекции регионального этапа премии "Серебряный Лучник — Самара", член экспертного совета премии, г. Самара
  • Олисова Ольга Владимировна, Банк ВТБ, департамент розничных продуктов и сегментов, г. Москва
  • Покровский Павел Александрович, член Общественной палаты РФ, г. Самара
  • Пуртова Елена Владимировна, директор издания "Комсомольская правда — Самара"
  • Родимова Наталья Игоревна, руководитель управления пресс-службы Губернатора Самарской области, г. Самара
  • Рыжкова Елена Александровна, руководитель Управления информации и аналитики администрации г. о. Самара
  • Силантьев Сергей Евгеньевич, исполнительный директор ИА "ВолгаНьюс", г. Самара
  • Тютелова Лариса Геннадьевна, доктор филологических наук, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, г. Самара
  • Фролов Дмитрий Викторович, управляющий партнер Webolution Digital Agency, основатель Ассоциации Развития Digital Агентств, г. Москва
  • Цветкова Наталья Евгеньевна, бизнес-консультант в области маркетинга и корпоративных коммуникаций, г. Самара
  • Шаталов Геннадий Васильевич, председатель правления РФСМП "Молодежь Воронежа 21 века", президент премии RuPor, г. Воронеж
  • Явдолюк Надежда Владимировна, исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", член экспертного совета премии, г. Москва
  • Яшина Елена Закировна, руководитель школы брендинга "Persona Z", директор Центра корпоративного развития СГЭУ, г. Самара

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