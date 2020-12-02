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Преступления Происшествия

23 членам ОПГ страховых мошенников утвердили обвинение

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение 23 членам ОПГ, занимавшимся страховым мошенничеством, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с 2016 г. по 2018 г. злоумышленники совершили в Самаре 43 преступления. Они оформляли подложные документы о ДТП и по ним получали страховые выплаты. В махинациях были задействованы 12 автомобилей, а инсценированные аварии оформляли трое сотрудников ГИБДД, состоявшие в ОПГ. Общая сумма ущерба составляет 18 млн рублей.

Кроме того, одного из бывших полицейских обвиняют в пьяном ДТП, в котором погибла его молодая пассажирка.

В зависимости от роли 23 фигурантам дела вменяют ч. 4 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования"), ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть").

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело передадут в Самарский областной суд для определения подсудности.

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