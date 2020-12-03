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Общество

Ул. Самарскую перекрыли из-за аварийных работ

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 декабря, в Самаре из-за аварийных работ ограничено движение транспорта на ул. Самарской, сообщает городской дептранс.

До 21:00 от ул. Ленинградской до ул. Венцека, перекрывается движение транспорта. Автобусные маршруты №№ 3, 5д, 48д ходят по временной схеме:

  • маршрут № 3 в направлении площади Революции проследует по ул. Ленинградской — ул. Галактионовской — ул. Венцека — далее по маршруту;
  • маршрут № 5д в обоих направлениях проследует по ул. Самарской — ул. Ленинградской — ул. Галактионовской — ул. Венцека — далее по маршруту;
  • маршрут № 48д в обоих направлениях проследует по ул. Ленинградской — ул. Галактионовской — ул. Венцека — далее по маршруту.

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