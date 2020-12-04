16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская организация поставляла фальсифицированные сыры в психоневрологический интернат Самарские расчеты С-400 "Триумф" ЦВО провели первые боевые пуски в Астраханской области после перевооружения Вместо грузовой переправы до Рождествено открыт зимник В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за тумана Самарский ПГУТИ может стать филиалом московского вуза

Общество

Вместо грузовой переправы до Рождествено открыт зимник

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В связи с началом интенсивного процесса ледообразования на реке Волга завершается работа грузовой переправы из Самары до Рождествено.

Для обеспечения транспортной доступности с. Рождествено оборудована и открыта временная дорога (зимник) от с. Шелехметь до урочища "Белые домики".

Перевозка пассажиров по маршруту "Самара (Речной вокзал) — с. Рождествено" будет выполняться в зависимости от ледовой обстановки водоизмещающими судами или судами на воздушной подушке.

Расписание движения можно уточнить на сайте: srpp63.ru или по телефону: 222-93-37, 891-701-14-221.

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Самарцы отметили День города

Самарцы отметили День города

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3