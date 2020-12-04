Вместо грузовой переправы до Рождествено открыт зимник

В связи с началом интенсивного процесса ледообразования на реке Волга завершается работа грузовой переправы из Самары до Рождествено.

Для обеспечения транспортной доступности с. Рождествено оборудована и открыта временная дорога (зимник) от с. Шелехметь до урочища "Белые домики".

Перевозка пассажиров по маршруту "Самара (Речной вокзал) — с. Рождествено" будет выполняться в зависимости от ледовой обстановки водоизмещающими судами или судами на воздушной подушке.