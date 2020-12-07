Подарки к Новому году от "РКС-Самара" получили самые активные абоненты

Сегодня, 7 декабря, в "РКС-Самара" началась новогодняя акция для добросовестных абонентов. "В Новый год - без старых долгов" - это уже хорошая традиция и для жителей, и для ресурсоснабжающей организации.

Для участия самарцам, находящимся на прямых расчетах с "РКС-Самара", необходимо оплатить ноябрьскую квитанцию (включая долг, если он есть) и аванс за декабрь. Сделать это несложно: сформированные заранее квитанции за два последних месяца года уже поступили жителям. Авансовую квитанцию за декабрь посчитали исходя из значений ноября. Это удобно для тех, кто будет участвовать в акции. Остальные могут оплатить ее в обычном порядке, в январе 2021 года.

Уже сегодня первые участники новогодней акции смогли получить подарок - традиционный тортик, за которым можно приехать в один из центров обслуживания клиентов "РКС-Самара". В центральном офисе для этих целей оборудовали отдельный пункт, чтобы обезопасить клиентов и сотрудников от большого скопления людей. В этом году появилась альтернатива сладкому подарку - дистанционный: 100 рублей на лицевой счет за водоснабжение и водоотведение. Уже сейчас можно сказать, что предпочтения разделились: жители выбирают подарки примерно 50×50.

Акция будет проходить до 25 декабря, все участники могут зарегистрироваться на сайте samcomsys.ru и принять участие в традиционном февральском розыгрыше больших призов. Он будет проходить в заочном формате с видеотрансляцией.

Победители прошлогодних акций "РКС-Самара" - обычные жители, которым повезло - побывали в санаториях, съездили в тур выходного дня, стали обладателями бытовой техники и сертификатов в самые популярные магазины Самары. Оплачивайте квитанции за водоснабжение и водоотведение, регистрируйтесь для участия в акции на сайте samcomsys.ru и выигрывайте подарки!