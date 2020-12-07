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Здравоохранение Общество

В Сызрани смонтировали второй томограф

СЫЗРАНЬ. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызранской городской больнице № 2 смонтировали компьютерный томограф. Теперь в городе их будет два. Планируется, что второй аппарат КТ начнет работать уже в ближайшие дни.

Напомним, с просьбой решить вопрос с КТ в Сызрани к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову в прямом эфире программы "Главная тема" на телеканале "Россия 24 - Самара" обратилась телезрительница Наталья Кривошеева. Женщина рассказала, что в Сызрани работает один томограф, чего явно недостаточно для густонаселенного города.

"Еще один томограф появится в Сызрани, сейчас идут пуско-наладочные работы. 10 декабря он начнет работать. Это снимет некоторую напряженность", — ответил глава региона.

На данный момент компьютерный томограф в Сызранской городской больнице смонтировали, также провели необходимые подготовительные работы для ввода в эксплуатацию.

"Проведена подготовка медперсонала, обучены рентген-лаборанты, для работы на этом компьютерном томографе рентгенолог проходил дополнительное обучение в Санкт-Петербурге", — рассказал главный врач Сызранской горбольницы № 2 Равиль Гусейнов. 

Жители города также благодарны за оперативное решение вопроса с оснащением медучреждения высокотехнологичным оборудованием. "Чем больше аппаратов, тем больше людей смогут обследоваться, тем больше будет на ранних стадиях выявляться заболеваний, тем больше будет людей вылечиваться", — подчеркивают они.

Нагрузка на компьютерные томографы в лечебных учреждениях региона возросла, поэтому сегодня так важно повышение доступности этого вида обследования. Показания к компьютерной томографии легких определяет лечащий врач.

Всего в этом году в больницы региона поступило 5 новых  КТ-аппаратов. Три из них — в рамках национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В модернизации системы здравоохранения, повышении качества медобслуживания, в том числе заключается и стратегия лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

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