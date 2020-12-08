Теплоходы в Рождествено будут ходить только в светлое время суток

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Со среды, 9 декабря, движения судов по маршруту "Самара — Рождествено" будет осуществляться только в светлое время суток, сообщает "Самарское речное пассажирское предприятие".