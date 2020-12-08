Теплоходы в Рождествено будут ходить только в светлое время суток

Со среды, 9 декабря, движения судов по маршруту "Самара — Рождествено" будет осуществляться только в светлое время суток, сообщает "Самарское речное пассажирское предприятие".
По информации перевозчика, это связано с ухудшением ледовой обстановки
Со среды, 9 декабря, движения судов по маршруту "Самара — Рождествено" будет осуществляться только в светлое время суток, сообщает "Самарское речное пассажирское предприятие".
По информации перевозчика, это связано с ухудшением ледовой обстановки
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.