Рабочая неделя в регионе будет вновь морозной

Исполинский антициклон, напитавшись морозным воздухом азиатского континента, по-прежнему будет диктовать свои условия на Средней Волге в течение начавшейся рабочей недели. В Самарской области сохранится аномально-холодная погода со слабым ветром, туманом и изморозью, сообщает Приволжское УГМС.
Во вторник днем, 8 декабря, малооблачно. Без осадков. Местами изморозь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C. местами до -13.
В среду, 9 декабря, ночью малооблачно. Без осадков. Местами туман, изморозь. Ветер северный 3-8 м/с.
Температура воздуха -15...-20 °C. Местами -22°...-27°C. Днем малооблачно. Без осадков. Местами туман, изморозь. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C.
В четверг, 10 декабря, ночью малооблачно. Без осадков. Местами туман, изморозь. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха -15...-20 °C. Местами -22...-27°С. Днем малооблачно. Без осадков. Местами туман, изморозь. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C.