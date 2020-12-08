Рабочая неделя в регионе будет вновь морозной

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Исполинский антициклон, напитавшись морозным воздухом азиатского континента, по-прежнему будет диктовать свои условия на Средней Волге в течение начавшейся рабочей недели. В Самарской области сохранится аномально-холодная погода со слабым ветром, туманом и изморозью, сообщает Приволжское УГМС.