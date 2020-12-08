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Общество

Улицу в "Южном городе" назовут в честь организатора восстания в "Собиборе"

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новая улица в микрорайоне будет названа в честь одного из организаторов восстания в лагере "Собибор" Ефима Литвиновского, сообщил в Twitter депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Александр Хинштейн выступил с инициативой назвать новую улицу именем одного из организаторов восстания в лагере "Собибор" Ефима Литвиновского. Ее поддержали члены общественной организации "Фонд памяти Александра Печерского"

Глава сельского поселения Лопатино Волжского района Самарской области Евгений Макридин уже подписал соответствующее постановление. Таким образом, новая улица в Южном городе пополнит список улиц Самары, получивших имена Героев России. Подобную практику инициировал в 2012 году Александр Хинштейн.

 

 

 

 

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