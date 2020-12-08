Улицу в "Южном городе" назовут в честь организатора восстания в "Собиборе"

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Новая улица в микрорайоне будет названа в честь одного из организаторов восстания в лагере "Собибор" Ефима Литвиновского, сообщил в Twitter депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.