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Пилотная партия карт жителя Самарской области будет выпущена в декабре

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе продолжаются работы по созданию карты жителя Самарской области - универсального комплекса электронных сервисов для оплаты товаров и услуг, получения различных социальных выплат и др.

Во вторник, 8 декабря, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области  Виктор Кудряшов провел в режиме видеоконференцсвязи заседание, на котором обсудили ход разработки карты жителя Самарской области и перспективы ее внедрения.

"Создана информационная система "Карта жителя Самарской области" - комплексное технологическое решение, автоматизирующее основные процессы работы электронной карты, отработаны схемы взаимодействия между ключевыми участниками проекта - банками-эмитентами, транспортным оператором и оператором проекта", - пояснил руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков. - В настоящее время интернет-портал и мобильное приложение Карты жителя проходят процесс опытной эксплуатации".

Участниками проекта сегодня являются четыре банка - ПАО "ВТБ-24", ПАО "Промсвязьбанк", "Газпромбанк", "Солидарность". При этом банк "ВТБ-24" готов провести пилотную эмиссию карт. Председатель регионального правительства  поручил Константину Преснякову проработать вопрос о расширении списка банков-эмитентов карты.

Департамент информационных технологий и связи совместно с министерством транспорта рассматривают возможность проведения с июня по декабрь 2021 года отдельной программы лояльности (кешбэк за каждую поездку) для держателей карты жителя Самарской области. В тестовом режиме сервис оплаты за проезд уже апробирован на маршрутах муниципального транспорта. Одной из функций карты станет предоставление  бонусов и скидок торговых сетей и сервисных организаций.

"Сервис доступа к программам лояльности торговых и сервисных предприятий служит уникальной составляющей карты жителя Самарской области, в картах других регионов такой составляющей нет, здесь мы являемся первопроходцами", - отметил Константин Пресняков.

Предполагается, что карта, позволяющая объединить скидки и бонусы различных торгово-сервисных организаций, будет удобна и выгодна как покупателям, так и торговым сетям, которые смогут сэкономить на выпуске индивидуальных пластиковых носителей.

В настоящее время о готовности к участию в проекте заявили более двадцати торгово-сервисных организаций: "Семь+Я", "Магнит", "ЛитРес", "Деловые линии", "Аптека 245", сеть гипермаркетов "Лента", сеть магазинов косметики и бытовой химии "Улыбка Радуги", ассоциация ресторанной сети "Milimon Family", группа компаний "Поляна", группа компаний "Детский мир", центр оптовой торговли "Агропарк", торговый центр, сеть дежурных аптек, ювелирная сеть "585/Золотой", Volga Mama Shop,  ООО "СТАРТ" (7 Avenue Hotel & SPA 5*), ООО "Мануфактур Студия" (творческий кластер "Дом77") и другие организации. Виктор Кудряшов поручил организаторам провести дополнительные переговоры по включению в список партнеров проекта других популярных  торговых сетей.

"Уверен, что карта жителя Самарской области станет привычным и максимально удобным инструментом для жителей региона. Уже сегодня многие банки и торговые организации готовы предложить самые выгодные условия пользователям. Мы видим в этом продукте очень большой потенциал и сделаем все возможное, чтобы список услуг, которые граждане могут получить с помощью карты, постоянно расширялся и она была интересна абсолютному большинству самарцев и гостей региона", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Владельцы карты смогут получать актуальную информацию о новостях региона, проведении массовых мероприятий. Для этого готовятся запустить разделы "Афиша" и "Новости". Прорабатывается вопрос о том, как карта может стать пропуском на такие мероприятия.

Одной из основных функций карты станет предоставление социальных сервисов. По информации министра социально-демографической и семейной политики региона Марины Антимоновой, министерством отрабатываются вопросы по обеспечению доступа с помощью карты жителя к следующим государственным услугам: предоставление ежемесячного пособия  на ребенка, выплаты на ребенка от 3 до 7 лет, предоставление пособия на питание ребенка в государственных образовательных учреждениях и ряд других мер государственных поддержки семей с детьми.

По информации министра, действующая в настоящее время социальная карта также еще долго будет актуальна, но со временем ее функционал будет интегрирован в карту жителя Самарской области.

Руководитель направления Центра развития региональных и муниципальных продуктов департамента стратегии и развития бизнеса АО "НСПК" Святослав Маничев предложил дополнить функционал карты, включив сервисы для туристов, посещающих Самарскую область. На  заседании обсудили также предложение интегрировать в карту жителя сервисы по оплате услуг ЖКХ.

Большое внимание участники заседания уделили алгоритму получения карты. Жители региона смогут обратиться с заявлением очно - в одно из отделений банков-партнеров или онлайн - через портал госуслуг. После того как информация пройдет проверку в информационной системе карты жителя Самарской области, будет дополнена сведениями других информационных систем, карта будет издана, а информация направлена заявителю. Получить ее можно будет в отделении банка.

Пилотная партия карт жителя Самарской области будет выпущена уже в декабре текущего года. Начало массового выпуска карты запланировано на конец апреля - начало мая 2021 года.

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