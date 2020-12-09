С 9 декабря переправа "Самара - Рождествено" работает в прежнем режиме

В связи с изменением погодных и гидрометеорологических условий с 9 декабря движение судов по маршруту "Самара-Рождествено" будет производиться по действующему расписанию.
Телефон для справок 89170114221.
В связи с изменением погодных и гидрометеорологических условий с 9 декабря движение судов по маршруту "Самара-Рождествено" будет производиться по действующему расписанию.
Телефон для справок 89170114221.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.