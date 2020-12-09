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Общество

С 9 декабря переправа "Самара - Рождествено" работает в прежнем режиме

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с изменением погодных и гидрометеорологических условий с 9 декабря движение судов по маршруту "Самара-Рождествено" будет производиться по действующему расписанию.

Телефон для справок 89170114221.

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