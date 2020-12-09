Для управления историческим поселением в Самаре могут создать новую структуру

Для успешного сохранения и управления историческим поселением в Самаре необходимо создать отдельную структуру. Об этом депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил в интервью Волга Ньюс.

"Безусловно, историческое поселение — это не просто реставрация старых домов, это огромный пласт работы — инфраструктура, навигация, администрирование, малый и средний бизнес, налоговые каникулы, льготы, заход инвесторов… Это огромный объем работы, — уверен парламентарий. — Я считаю, что нам было бы полезно посмотреть опыт других городов, где есть успешно действующие исторические поселения. Это, в частности, Казань, где параллельно с районными администрациями действует отдельная префектура "Старый город". По сути, это некий орган управления историческим поселением. Мы обсуждали это и с губернатором, и с мэром, и здесь мы совпадаем в подходах, что должна быть некая структура для управления именно историческим поселением".

По словам Александра Хинштейна, организационная форма такой структуры еще обсуждается. А вот возглавить ее, по мнению депутата, должен не "классический чиновник", а человек, этим живущий.