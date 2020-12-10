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Общество

В Самаре будет работать 130 "елочных базаров"

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре с 14 декабря начнут работать муниципальные специализированные ярмарки по продаже хвойных деревьев. Всего на территории города будет организовано более 130 точек по продаже елок.

Фото: Архив «ВН»

Официальные ярмарки по продаже елок будут оформлены в едином стиле. Специальное ограждение и вывеска, "пушка" для упаковки и соответствующие документы, — именно этими признаками обладает легальный "елочный базар".

В этом году елочные базары будут работать до 15:00 31 декабря, после окончания торговли предприниматели обязаны демонтировать точку, очистить место и вывезти остатки нераспроданных деревьев. Это является одним из условий договора, который заключается с предпринимателями, сообщает мэрия Самары. 

Гид потребителя

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