В Самаре будет работать 130 "елочных базаров"

В Самаре с 14 декабря начнут работать муниципальные специализированные ярмарки по продаже хвойных деревьев. Всего на территории города будет организовано более 130 точек по продаже елок.

Официальные ярмарки по продаже елок будут оформлены в едином стиле. Специальное ограждение и вывеска, "пушка" для упаковки и соответствующие документы, — именно этими признаками обладает легальный "елочный базар".

В этом году елочные базары будут работать до 15:00 31 декабря, после окончания торговли предприниматели обязаны демонтировать точку, очистить место и вывезти остатки нераспроданных деревьев. Это является одним из условий договора, который заключается с предпринимателями, сообщает мэрия Самары.