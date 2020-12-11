В регионе в выходные ожидается снег

В Самарской области синоптики прогнозируют в ближайшие дни снег, сообщает Приволжское УГМС.

В пятницу днем, 11 декабря, малооблачно. Без существенных осадков, местами изморозь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C. Местами гололедица.

В субботу, 12 декабря, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -11...-16 °C. Местами до -21°C. Днем переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C.

В воскресенье, 13 декабря, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -11...-16 °C. Местами до -21°C. Днем переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C.